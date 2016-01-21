 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане создана новая лизинговая компания

    Законным представителем компании является Эльбрус Раджаб оглу Джалилов

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ ООО Xazar-Lada-Lizing прошло регистрацию в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, уставный капитал новой организации составляет 5 млн. манатов.

    Компания расположена по юридическому адресу: Бинагадинский район, Бинагадинское шоссе, 50. Законным представителем компании является Эльбрус Раджаб оглу Джалилов. 

    Напомним, что ООО Xazar Lada является официальным дистрибьютером в Азербайджане российского автомобильного завода Lada. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi