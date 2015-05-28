​В Азербайджане сократилось производство холодильников

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года в Азербайджане производство бытовых холодильников сократилось на 21,6% и составило 753 единиц. В итоге на 1 мая запас готовой продукции в стране составил 968 единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за этот период в стране произведено 180 бытовых кондиционеров. Таким образом, на 1 мая запас готовой продукции в стране достиг 2 241 единицы.

Наряду с этим, за отчетный период в стране произведено 788 телевизоров, и запас готовой продукции на конец периода вырос до 4 454 единиц.

Отметим, что в 2014 году производство холодильников составило 3 850, кондиционеров - 1 275, в 2013 году - соответственно 6,7 тысяч и 9,4 тысяч единиц. В 2013 году производство телевизоров составило 24,4 тысяч единиц.

Отметим, что за январь-апрель текущего года промышленными предприятиями и физическими лицами, осуществляющими деятельность в этой сфере, произведено промышленной продукции на сумму 8,5 млрд. манатов, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сфере горнодобывающей промышленности произведено 62,3% продукции, перерабатывающей промышленности - 28,5%, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром - 8,3%, водоснабжения, очистки и переработки отходов - 0,9%.