В Азербайджане разработан регламент безопасности железнодорожной инфраструктуры

В Азербайджане разработан проект технического регламента "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при президенте.

Сообщается, что после завершения общественных обсуждений документ будет представлен на утверждение в Кабинет министров.

Новый технический регламент определяет требования, применяемые к завершенным объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта при их проектировании, производстве, строительстве, монтаже, наладке и вводе в эксплуатацию.

Также в регламенте отражены правила идентификации и маркировки подсистем и элементов инфраструктуры, формы и процедуры оценки соответствия.