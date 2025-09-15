Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В Азербайджане разработан регламент безопасности железнодорожной инфраструктуры

    Бизнес
    • 15 сентября, 2025
    • 13:06
    В Азербайджане разработан регламент безопасности железнодорожной инфраструктуры

    В Азербайджане разработан проект технического регламента "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при президенте.

    Сообщается, что после завершения общественных обсуждений документ будет представлен на утверждение в Кабинет министров.

    Новый технический регламент определяет требования, применяемые к завершенным объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта при их проектировании, производстве, строительстве, монтаже, наладке и вводе в эксплуатацию.

    Также в регламенте отражены правила идентификации и маркировки подсистем и элементов инфраструктуры, формы и процедуры оценки соответствия.

