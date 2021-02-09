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В Азербайджане расширяются сферы льготного кредитования

В Азербайджане расширяются сферы льготного кредитования Ежегодно определяются приоритетные направления кредитования
Бизнес
9 февраля 2021 г. 13:20
В Азербайджане расширяются сферы льготного кредитования

В этом году Фонд развития предпринимательства планирует предоставить льготные кредиты в размере 130 млн манатов.

Об этом Report сообщил председатель правления Фонда развития предпринимательства при Минэкономики Азербайджана Кянан Наджафов.

По его словам, ежегодно определяются приоритетные направления кредитования: "Мы рассматриваем в качестве приоритетов большинство отраслей ненефтяного сектора. Аграрная, промышленная, туристическая сферы всегда были приоритетными. Но мы добавили в этот список строительство, горнодобывающую промышленность, логистику, пассажирские перевозки. Устойчивость, зеленая экономика, улучшение экологической ситуации и бизнес, связанный с цифровизацией, также являются приоритетными темами".

Наджафов затронул вопрос предоставления гарантированных кредитов пострадавшим во время пандемии отраслям: "Мы планируем предоставить под гарантии кредиты в размере 370 млн манатов. В прошлом году этот показатель составил 148 млн манатов, поскольку в прошлом году эта схема работала полгода".

Напомним, что в 2020 году Фонд развития предпринимательства выделил на 908 проектов льготные кредиты в размере126,9 млн манатов.

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