В Азербайджане пройдет международная конференция по разминированию

30 мая в Зангилане, а 31 мая в Баку пройдет международная конференция на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

30 мая в Зангилане, а 31 мая в Баку пройдет международная конференция на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Как сообщает Report, организатор мероприятия Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) уже приступило к подготовительным работам.

Приехавшим в нашу страну для участия на конференции иностранным гостям будут вручены памятные подарки, олицетворяющие историю, культуру Азербайджана, гостеприимство азербайджанского народа. Также запланирована поездка гостей в село Агалы.