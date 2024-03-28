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В Азербайджане пройдет международная конференция по разминированию

В Азербайджане пройдет международная конференция по разминированию 30 мая в Зангилане, а 31 мая в Баку пройдет международная конференция на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".
Бизнес
28 марта 2024 г. 10:14
В Азербайджане пройдет международная конференция по разминированию

30 мая в Зангилане, а 31 мая в Баку пройдет международная конференция на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Как сообщает Report, организатор мероприятия Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) уже приступило к подготовительным работам.

Приехавшим в нашу страну для участия на конференции иностранным гостям будут вручены памятные подарки, олицетворяющие историю, культуру Азербайджана, гостеприимство азербайджанского народа. Также запланирована поездка гостей в село Агалы.

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Версия на английском языке Int’l conference on mine clearance to be held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda minatəmizləmə mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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