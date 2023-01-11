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В Азербайджане приватизировано 41 транспортное средство

В Азербайджане приватизировано 41 транспортное средство На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы пакеты акций двух акционерных обществ и 41 транспортное средство.
Бизнес
11 января 2023 г. 15:37
В Азербайджане приватизировано 41 транспортное средство

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы пакеты акций двух акционерных обществ и 41 транспортное средство.

Как сообщили Report в Госслужбе, всего было принято 139 заявок на выставленное на аукцион государственное имущество.

На аукционе были приватизированы 30-процентные пакеты акций ОАО Bakavtoservis и Goranboy Aqrotexservis.

Торги по приватизации транспортных средств прошли в конкурентных условиях. Так, последнее предложение за автомобиль марки Nissan Sunny со стартовой ценой 4 500 манатов составило 7 000 манатов. Трактор MTZ-82 со стартовой ценой 1 000 манатов был приватизирован за 4 600 манатов.

Очередные аукционы пройдут 24, 27 и 31 января. На торги будут выставлены пакеты акций пяти акционерных обществ, 25 малых государственных предприятий и объектов и 30 транспортных средств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 43 dövlət əmlakı özəlləşdirilib

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