В Азербайджане приватизировано 41 транспортное средство

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы пакеты акций двух акционерных обществ и 41 транспортное средство.

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы пакеты акций двух акционерных обществ и 41 транспортное средство.

Как сообщили Report в Госслужбе, всего было принято 139 заявок на выставленное на аукцион государственное имущество.

На аукционе были приватизированы 30-процентные пакеты акций ОАО Bakavtoservis и Goranboy Aqrotexservis.

Торги по приватизации транспортных средств прошли в конкурентных условиях. Так, последнее предложение за автомобиль марки Nissan Sunny со стартовой ценой 4 500 манатов составило 7 000 манатов. Трактор MTZ-82 со стартовой ценой 1 000 манатов был приватизирован за 4 600 манатов.

Очередные аукционы пройдут 24, 27 и 31 января. На торги будут выставлены пакеты акций пяти акционерных обществ, 25 малых государственных предприятий и объектов и 30 транспортных средств.