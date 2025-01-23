В Азербайджане приняты новые госстандарты для работы с географическими данными

​​​​​​​Институт стандартизации Азербайджана (AZSTAND) принял новые государственные стандарты в области географической информации.

Институт стандартизации Азербайджана (AZSTAND) принял новые государственные стандарты в области географической информации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

Среди утвержденных документов - стандарты AZS ISO 19103:2024 "Географическая информация. Язык концептуальной схемы", AZS ISO 19108:2024 "Географическая информация - Временная схема", AZS ISO 19109:2024 "Географическая информация - Правила прикладной схемы" и ряд других, охватывающих различные аспекты работы с геоданными.

Новые стандарты устанавливают правила сбора, хранения, обмена, управления, моделирования географической информации, отслеживания изменений во времени, визуализации, кодирования и представления данных. Их внедрение позволит различным ведомствам использовать данные на единой технической платформе, обеспечит прозрачный и простой доступ к пространственной информации для госорганов и общественности, а также создаст условия для реализации инициатив цифрового правительства и цифровой экономики.

Новые госстандарты были вынесены на обсуждение в Техническом комитете по стандартизации "Информационно-коммуникационные технологии" (AZSTAND/TK 05). После утверждения Институтом они включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.