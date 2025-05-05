В Азербайджане принят новый госстандарт неформального образования

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новый государственный стандарт AZS ISO 29993:2025 "Услуги неформального образования. Требования к услугам" на основе международного стандарта.

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новый государственный стандарт AZS ISO 29993:2025 "Услуги неформального образования. Требования к услугам" на основе международного стандарта.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, новый госстандарт охватывает все виды непрерывного образования и определяет требования к услугам неформального образования.

Целью внедрения стандарта в стране является приведение процесса организации данных услуг в соответствие с международными требованиями, а также создание условий для предоставления качественных и доступных возможностей обучения.

Новый госстандарт, разработанный Общественным объединением "Ассоциация качества", рассмотрен Техническим комитетом по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/ТК 08) и представлен в AZSTAND для утверждения на основе консенсуса.