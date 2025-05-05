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В Азербайджане принят новый госстандарт неформального образования

В Азербайджане принят новый госстандарт неформального образования Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новый государственный стандарт AZS ISO 29993:2025 "Услуги неформального образования. Требования к услугам" на основе международного стандарта.
Бизнес
5 мая 2025 г. 15:50
В Азербайджане принят новый госстандарт неформального образования

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новый государственный стандарт AZS ISO 29993:2025 "Услуги неформального образования. Требования к услугам" на основе международного стандарта.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, новый госстандарт охватывает все виды непрерывного образования и определяет требования к услугам неформального образования.

Целью внедрения стандарта в стране является приведение процесса организации данных услуг в соответствие с международными требованиями, а также создание условий для предоставления качественных и доступных возможностей обучения.

Новый госстандарт, разработанный Общественным объединением "Ассоциация качества", рассмотрен Техническим комитетом по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/ТК 08) и представлен в AZSTAND для утверждения на основе консенсуса.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda formal təhsildən kənar öyrənmə üzrə yeni dövlət standartı qəbul edilib

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