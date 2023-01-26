В Азербайджане предусмотрены льготы на импорт учебного оборудования

В Азербайджане предусмотрены льготы на импорт учебного оборудования, предусмотренного для использования на освобожденных территориях.

В Азербайджане предусмотрены льготы на импорт учебного оборудования, предусмотренного для использования на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, это стало возможным после одобрения президентом Ильхамом Алиевым поправок в закон "О таможенных тарифах".

Согласно поправкам, импорт оборудования, приборов, устройств и иных средств для осуществления образовательной деятельности государственными общеобразовательными учреждениями на освобожденных территориях с 1 января 2023 года освобождается от таможенных пошлин сроком на 2 года.