    Таможня предотвратила незаконный ввоз в Азербайджан брендовых изделий на 276 тыс. манатов

    Бизнес
    • 01 декабря, 2025
    • 16:16
    Таможня предотвратила незаконный ввоз в Азербайджан брендовых изделий на 276 тыс. манатов

    Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку ввоза в Азербайджан крупной партии коммерческих товаров, задекларированных как продукция для личного пользования.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, пассажир рейса Анкара–Баку, воспользовавшийся системой "Зеленый коридор", пытался ввезти в страну ювелирные изделия и одежду в коммерческих объемах.

    В ходе таможенного контроля он был приглашен к досмотру. При проверке его багажа и ручной клади выявлены 32 единицы недекларированных брендовых товаров (Celine, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Dior, Burberry, Louis Vuitton, Prada, Loro Piana) и ювелирные изделия марки Bulgari.

    Предварительная стоимость изъятых товаров составляет около 276 тыс. манатов.

    По факту проводится расследование.

    бренды товары контрабанда
    Azərbaycan gömrükçüləri 276 min manatlıq brend malların ölkəyə qanunsuz keçirilməsinin qarşısını alıb
    Лента новостей