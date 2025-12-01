Таможня предотвратила незаконный ввоз в Азербайджан брендовых изделий на 276 тыс. манатов

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку ввоза в Азербайджан крупной партии коммерческих товаров, задекларированных как продукция для личного пользования.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, пассажир рейса Анкара–Баку, воспользовавшийся системой "Зеленый коридор", пытался ввезти в страну ювелирные изделия и одежду в коммерческих объемах.

В ходе таможенного контроля он был приглашен к досмотру. При проверке его багажа и ручной клади выявлены 32 единицы недекларированных брендовых товаров (Celine, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Dior, Burberry, Louis Vuitton, Prada, Loro Piana) и ювелирные изделия марки Bulgari.

Предварительная стоимость изъятых товаров составляет около 276 тыс. манатов.

По факту проводится расследование.