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    В Азербайджане предложено дифференцировать ставку НДС

    Депутат призвал налогоплательщиков голосовать за Ильхама Алиева на выборах
    © Report

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане для всех товаров установлена стандартная ставка НДС в размере 18%, тогда как в европейских странах этот показатель колеблется в пределах 15-25%. Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вахид Ахмедов на конференции "Налоги, прозрачность, развитие", организованной министерством налогов.

    В.Ахмедов предложил дифференцировать ставку НДС: "Я предлагаю дифференцировать ставку НДС. Другой вопрос связан с прогнозным поручением министерства налогов. Чего мы добьемся, установив прогноз в 7 млрд манатов и тем самым поставив министерство под удар? Министерство должно иметь соответствующую базу для выполнения прогноза. Я прошу как министерство экономики, так и налогов обратить внимание на этот вопрос".

    В заключении депутат призвал налогоплательщиков голосовать за Ильхама Алиева на выборах.

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