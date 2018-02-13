В Азербайджане предложено дифференцировать ставку НДС

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане для всех товаров установлена стандартная ставка НДС в размере 18%, тогда как в европейских странах этот показатель колеблется в пределах 15-25%. Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вахид Ахмедов на конференции "Налоги, прозрачность, развитие", организованной министерством налогов.

В.Ахмедов предложил дифференцировать ставку НДС: "Я предлагаю дифференцировать ставку НДС. Другой вопрос связан с прогнозным поручением министерства налогов. Чего мы добьемся, установив прогноз в 7 млрд манатов и тем самым поставив министерство под удар? Министерство должно иметь соответствующую базу для выполнения прогноза. Я прошу как министерство экономики, так и налогов обратить внимание на этот вопрос".

В заключении депутат призвал налогоплательщиков голосовать за Ильхама Алиева на выборах.