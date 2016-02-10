​В Азербайджане предлагается ввести налоговую амнистию

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане необходимо ввести налоговую амнистию. В России она уже введена, и можно ждать или не ждать результатов этого нововведения. Однако мы тоже должны ввести ее".

Как сообщает Report, об этом сказал на проходящем в Баку налоговом форуме представитель Американской торговой палаты (AmCham) Нуран Керимов.

Н.Керимов отметил, что в стране надо также утвердить стабильные налоговые ставки: "Если будет введена амнистия, азербайджанские предприниматели вернут свои денежные средства из-за рубежа. После утверждения стабильных налоговых ставок в Украине и России бюджетные поступления увеличились".

Н.Керимов предложил поручить сбор социальных страховых взносов министерству налогов: "Это мое субъективное мнение. Я считаю, что сбор социальных страховых взносов должен быть поручен министерству налогов".

Коснувшись предложения представителя AmCham о возврате налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы страны, заместитель министра налогов Сахиб Алекперов отметил, что в прошлом году в этом порядке возвращено 2,190 млрд. манатов НДС.