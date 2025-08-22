В Азербайджане предлагается создать фонды недвижимости

Создание в Азербайджане фондов недвижимости может повысить интерес инвесторов к стране.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Бакинской фондовой биржи Огтай Гасымов.

По его словам, наиболее предпочтительным инвестиционным инструментом в стране является недвижимость: "Создание биржевых инвестиционных фондов (биржевых паевых инвестиционных фондов - БПИФ) на базе недвижимости повысит интерес инвесторов, желающих инвестировать в недвижимость небольшими суммами. В этом случае инвесторы смогут получить выгоду как от дивидендов, формируемых за счет арендного дохода, так и от добавленной стоимости, возникающей за счет роста цен. Кроме того, такие фонды снижают риск концентрации на рынке".

Представитель БФБ добавил, что коллективные инвестиционные схемы, особенно инвестиционные фонды, играют важную роль в развитии рынков капитала: "Эти фонды объединяют средства индивидуальных инвесторов и направляют их в различные активы через профессиональных управляющих, что в конечном итоге обеспечивает прозрачность и диверсификацию рынка. При этом инвесторы также защищены от риска принятия эмоциональных решений. Опыт таких стран, как Турция, Пакистан и Казахстан, показывает, что инвестиционные фонды выступают важным механизмом направления капитала в облигации, акции, сырьевые товары, недвижимость и другие активы".