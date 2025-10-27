В Азербайджане подготовлены новые техрегламенты для кондиционеров и вентиляторов

В Азербайджане разработаны документы "Технический регламент по энергомаркировке кондиционеров" и "Технический регламент по требованиям экодизайна к кондиционерам и вентиляторам".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

После завершения общественных обсуждений проекты будут представлены Кабинету министров для утверждения.

Новые правила будут распространяться на кондиционеры, работающие от электросети, с номинальной мощностью охлаждения или, при отсутствии этой функции, нагрева до 12 кВт, а также на вентиляторы мощностью свыше 125 Вт.