Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Азербайджане подготовлены новые техрегламенты для кондиционеров и вентиляторов

    Бизнес
    • 27 октября, 2025
    • 16:10
    В Азербайджане разработаны документы "Технический регламент по энергомаркировке кондиционеров" и "Технический регламент по требованиям экодизайна к кондиционерам и вентиляторам".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

    После завершения общественных обсуждений проекты будут представлены Кабинету министров для утверждения.

    Новые правила будут распространяться на кондиционеры, работающие от электросети, с номинальной мощностью охлаждения или, при отсутствии этой функции, нагрева до 12 кВт, а также на вентиляторы мощностью свыше 125 Вт.

    регламент Кабмин
    Azərbaycanda kondisionerlərə dair yeni texniki reqlament layihələri hazırlanıb

