В Азербайджане планируют создать совместные инвестиционные фонды

В настоящее время в Азербайджане обсуждается законопроект касательно создания венчурных фондов.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам директор Парка высоких технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Турал Керимли.

Он отметил, что новый закон создаст условия для финансирования стартапов: "Надеюсь, что в скором времени закон о венчурных фондах будет принят, что приведет к финансированию стартапов и дальнейшему развитию венчурных инвестиций в Азербайджане. Некоторые международные инвестиционные институты заинтересованы в создании совместных инвестиционных фондов в Азербайджане. Мы ведем с ними переговоры".