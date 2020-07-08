В Азербайджане планируется открыть украинское фармпредприятие

В Азербайджане планируется создание украинского фармацевтического предприятия

Сопредседатель межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества Азербайджан-Украина, министр инфраструктуры Владислав Крикли встретился с послом Азербайджана в этой стране Эльмирой Ахундовой.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Украине.

Он отметил, что между Азербайджаном и Украиной продолжается динамичное сотрудничество в экономической сфере. Крикли подчеркнул важность реализации совместных проектов двух стран в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения и образования.

Министр отметил, что азербайджанские инвестиции имеют очень большое значение для Украины, а в развитии экономических связей между двумя странами должны принимать участие не только государственные структуры, но и частный сектор.

"Считаю, что встречи между соответствующими структурами двух стран должны проводиться интенсивно. В частности, азербайджано-украинская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству должна еще более интенсифицировать свою деятельность", - добавил министр.

В.Крикли отметил, что очередное заседание комиссии планируется провести осенью в Баку, для этого запланирован визит в Азербайджан большой делегации правительства Украины.

Посол Э.Ахундова в свою очередь отметила, что в нашей стране имеются благоприятные условия для иностранных предпринимателей, подчеркнув, что для увеличения объема торгового оборота между Азербайджаном и Украиной не используется весь имеющийся потенциал.

По ее словам, Азербайджан реализовал ряд региональных проектов по дальнейшему укреплению транзитного потенциала.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе создание в Азербайджане украинского фармацевтического предприятия, увеличения экспорта металлургической продукции из Украины в Азербайджан, реализации совместных проектов в области информационно-коммуникационных технологий.