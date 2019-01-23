В Азербайджане откроют завод по переработке шафрана в этом месяце

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Пираллахинском индустриальном парке в этом месяце зарегистрирован еще один резидент.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Шахин Мустафаев заявил на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, новый резидент Absheron Saffron Ltd будет осуществлять переработку местного шафрана на основе современных технологий и производство различных видов продукции из него. В компании откроется 50 новых рабочих мест.

Министр также сообщил, что в Пираллахинском индустриальном парке ведутся работы по созданию предприятий по производству фармацевтических препаратов, шприцов и детских подгузников инвестиционной стоимостью 100 млн долларов. Завод по производству шприцов, который ожидается ввести в строй в первом квартале 2019 года, не только удовлетворит внутренний спрос, но и создаст дополнительные экспортные возможности. В первом квартале 2019 года совместное азербайджано-российское предприятие R-Pharm планирует запустить упаковочную линию".