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    В Азербайджане объявлена вакансия в рамках проекта развития железных дорог

    Победитель станет известен после 2 ноября

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) в рамках программы развития железных дорог Азербайджана объявил новую вакансию для международных компаний. Как сообщает Report, в вакансии предусмотрено заключение трудового договора сроком на 6 месяцев.

    Победитель конкурса, проводимого по методу отбора по качеству и стоимости (Quality and Cost-Based Selection - QSBS), приступит к деятельности с 1 февраля 2017 года. Целью конкурса является выбор компании, оказывающей услуги консалтинга.

    Объявление действительно до 2 ноября 12:00 по манильскому времени. Координатору предусмотрена выплата в размере 443 200 долларов США.

    Ответственным лицом по вакансии является представитель АБР по транспортным проектам Чжен Ву (Zheng Wu), агентом выступает ЗАО “Aзербайджанские железные дороги”.

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