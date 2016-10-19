В Азербайджане объявлена вакансия в рамках проекта развития железных дорог

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Азиатский банк развития (АБР) в рамках программы развития железных дорог Азербайджана объявил новую вакансию для международных компаний. Как сообщает Report, в вакансии предусмотрено заключение трудового договора сроком на 6 месяцев.

Победитель конкурса, проводимого по методу отбора по качеству и стоимости (Quality and Cost-Based Selection - QSBS), приступит к деятельности с 1 февраля 2017 года. Целью конкурса является выбор компании, оказывающей услуги консалтинга.

Объявление действительно до 2 ноября 12:00 по манильскому времени. Координатору предусмотрена выплата в размере 443 200 долларов США.

Ответственным лицом по вакансии является представитель АБР по транспортным проектам Чжен Ву (Zheng Wu), агентом выступает ЗАО “Aзербайджанские железные дороги”.