​В Азербайджане некоторые автодилеры снизили цены

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ С девальвацией маната изменились цены на автомобили, импортируемые в Азербайджан.

Как сообщает Report, некоторые автосалоны, поднявшие цены на автомобили, вновь снизили их. Например, цены на автомобили Hyundai несколько дней назад были возвращены на прежний уровень. По словам сотрудника салона, это произошло вследствие многочисленных жалоб, однако носит временный характер: "Через несколько дней цены на автомобили вновь поднимутся. Некоторые модели - Sonata и Grandeur - уже подорожали".

Стоимость автомобилей марок Mercedes-Benz, Ford, KİA, Mazda и BMW не изменилась. Тем не менее, скидочные кампании в автосалонах Mercedes-Benz и Ford завершились и автомобили уже продаются по старым ценам. По словам представителя автосалона BMW, все новые партии автомобилей будут продаваться по новой цене вследствие повышения таможенных расходов. То же самое сказали представители автосалонов Mercedes-Benz, Mazda и Ford.

По словам представителя Mercedes-Benz, хотя в стоимости автомобилей с маленьким объемом двигателя изменений не ожидается, цены автомобилей с большим объемом двигателя поднимутся на сумму до 10 тысяч манатов.

Представители Toyota отмечают рост цен на 30%: "Большинство автосалонов приостановило кредитование. Сейчас в банках ведутся расчеты по новому курсу национальной валюты, и в ближайший месяц ожидается возобновление автокредитования. Первый взнос будет произведен в манатах, однако ежемесячная оплата будет производиться в долларах по курсу".

Отметим, что в Азербайджане кредитные условия автодилеров определяются со стороны банков. Автосалоны берут первоначальный взнос в манатах, остальная кредитная сумма выплачивается в долларах.