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В Азербайджане начались процедуры по применению амнистии капитала

В Азербайджане начались процедуры по применению амнистии капитала В соответствии с существующей процедурой Секретариат MONEYVAL Комитета Совета Европы, членом которого мы являемся, был проинформирован о начале процедур применения амнистии капитала в Азербайджане
Бизнес
9 марта 2021 г. 15:59
В Азербайджане начались процедуры по применению амнистии капитала
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В Азербайджане изучаются возможности применения амнистии капитала и имущества.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете об итогах деятельности Кабинета министров за 2020 год.

"В целях применения амнистии капитала и имущества в стране с точки зрения экономического роста и расширения финансовых источников инвестиций был изучен опыт других стран, связанных с амнистией капитала и имущества, и были приняты международные стандарты и требования к странам, применяющим амнистию капитала, в соответствии с существующей процедурой Секретариат MONEYVAL Комитета Совета Европы, членом которого мы являемся, был проинформирован о начале процедур применения амнистии капитала в Азербайджане, и в настоящее время ведется работа над проектами, подготовленными в связи с этим", - отмечается в документе.

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Версия на английском языке Azerbaijan launches procedures for applying capital amnesty
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kapital amnistiyasının tətbiqinə dair prosedurlara başlanılıb

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