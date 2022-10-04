В Азербайджане может быть введен экологический налог

Для предотвращения или ограничения деятельности, наносящей ущерб окружающей среде, в Азербайджане будет исследован аспект экологического налогообложения.

Для предотвращения или ограничения деятельности, наносящей ущерб окружающей среде, в Азербайджане будет исследован аспект экологического налогообложения.

Об этом в интервью Report заявил начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов.

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться на совместной рабочей группе представителей Всемирного банка и Азербайджана: “Индикатор "налогообложение“, в отличие от механизмов прошлого отчета Doing Business Всемирного банка, будет охватывать более широкую сферу, оценивать сложность налогового регулирования, эффективность налоговых систем, налоговую нагрузку, уровень оптимальности затрат по выполнению требований. В то же время будет исследован аспект экологического налогообложения для предотвращения или ограничения деятельности, наносящей вред окружающей среде", - отметил он.

“В целях борьбы с изменением климата и расширения использования ”зеленых“ технологий будет изучен передовой международный опыт по определению сферы применения экологических и ”зеленых" налогов. В этом направлении необходимо продолжить налоговое стимулирование по импорту и продаже гибридных автомобилей, расширить его охват, установить льготы в отношении доходов, полученных от подачи в сеть электроснабжения электроэнергии, произведенной за счет возобновляемых источников энергии активными потребителями, принадлежащими к категории населения и прочие вопросы", - подчеркнул Иманов.

Он отметил, что в целом по Дорожной карте определены 54 мероприятия на ближайшие 2 года.