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В Азербайджане меняется порядок продажи предмета ипотеки

В Азербайджане меняется порядок продажи предмета ипотеки Из действующего закона об ипотеке будут исключены положения, регламентирующие порядок проведения аукционов, процедуры в случае несостоявшихся торгов и признания аукционов недействительными.
Бизнес
2 июля 2025 г. 20:34
В Азербайджане меняется порядок продажи предмета ипотеки

В Азербайджане внедряется новый механизм реализации ипотечного имущества, который позволит сторонам самостоятельно определять условия продажи залога без обращения в суд. Согласно предлагаемым изменениям при наличии нотариально заверенного соглашения стороны смогут самостоятельно определять способ продажи, ответственное лицо, порядок проведения аукционов, последующие процедуры в случае несостоявшихся торгов, а также права и обязанности сторон и стоимость реализуемого имущества.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "Об ипотеке", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

Согласно законопроекту, из действующего закона будут исключены положения, регламентирующие порядок проведения аукционов, процедуры в случае несостоявшихся торгов и признания аукционов недействительными, поскольку теперь эти вопросы будут регулироваться соглашением сторон.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ipoteka predmetinin satışı qaydası dəyişir

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