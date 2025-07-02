В Азербайджане меняется порядок продажи предмета ипотеки

Из действующего закона об ипотеке будут исключены положения, регламентирующие порядок проведения аукционов, процедуры в случае несостоявшихся торгов и признания аукционов недействительными.

В Азербайджане внедряется новый механизм реализации ипотечного имущества, который позволит сторонам самостоятельно определять условия продажи залога без обращения в суд. Согласно предлагаемым изменениям при наличии нотариально заверенного соглашения стороны смогут самостоятельно определять способ продажи, ответственное лицо, порядок проведения аукционов, последующие процедуры в случае несостоявшихся торгов, а также права и обязанности сторон и стоимость реализуемого имущества.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "Об ипотеке", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

Согласно законопроекту, из действующего закона будут исключены положения, регламентирующие порядок проведения аукционов, процедуры в случае несостоявшихся торгов и признания аукционов недействительными, поскольку теперь эти вопросы будут регулироваться соглашением сторон.