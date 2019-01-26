В Азербайджане лотерейные билеты будут продавать четыре компании

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Стали известны результаты открытого тендера объявленного ОАО "Азерлотерея" при министерстве экономики 25 декабря прошлого года в связи с покупкой услуги организации продажи лотерейных билетов.
Как сообщает Report, победителями тендера стали принадлежащий министерству транспорта, связи и высоких технологий ООО "Азерпочт", а также ООО Lotto Yayım, ООО Mobil Loto и ООО Azərinteltek.
Economic DepartmentАвтор новости