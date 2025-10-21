Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Азербайджане ликвидируется компания, созданная 3 месяца назад

    Бизнес
    • 21 октября, 2025
    • 11:15
    В Азербайджане ликвидируется компания, созданная 3 месяца назад

    ООО Qarabağ Taxıl Aqro объявило о своей ликвидации.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

    Кредиторы могут подать свои требования в течение 2 месяцев по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Физули Оруджева, 35.

    ООО было зарегистрировано в июле текущего года. Уставный капитал компании составляет 6,372 млн манатов, а ее законным представителем является Абдуллаев Джавид Назим оглу - менеджер по строительству ООО PASHA Holding.

    ООО Qarabağ Taxıl находится по тому же юридическому адресу, что и Qarabağ Taxıl Aqro. До недавнего времени компания входила в состав ОАО Səba.

    ООО Qarabağ Taxıl Aqro ликвидация Государственная налоговая служба
    Azərbaycanda 3 ay əvvəl yaradılmış şirkət ləğv edilir

    Последние новости

    12:18

    Пашинян: Срок срочной службы в Армении будет сокращен до 1,5 лет

    В регионе
    12:18

    В Азербайджане интегрируются электронные системы сельского и водного хозяйства

    ИКТ
    12:16

    Началась встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    12:16

    ЕС приближается к решению о "репарационном кредите"

    Другие страны
    12:12

    Глава ЕК: Поддерживаем Трампа в его усилиях по решению украинского вопроса

    Другие страны
    12:12
    Фото

    В Астане представлен совместный проект "Развитие Среднего коридора"

    Внешняя политика
    12:10

    Хидаят Гейдаров: Уверен, что снова вернусь на вершину

    Индивидуальные
    11:52

    Экс-президент Франции прибыл в тюрьму

    Другие страны
    11:50

    Ильхам Алиев: В Азербайджане полностью поддерживают реформы, проводимые президентом Казахстана

    Внешняя политика
    Лента новостей