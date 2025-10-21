В Азербайджане ликвидируется компания, созданная 3 месяца назад

ООО Qarabağ Taxıl Aqro объявило о своей ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

Кредиторы могут подать свои требования в течение 2 месяцев по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Физули Оруджева, 35.

ООО было зарегистрировано в июле текущего года. Уставный капитал компании составляет 6,372 млн манатов, а ее законным представителем является Абдуллаев Джавид Назим оглу - менеджер по строительству ООО PASHA Holding.

ООО Qarabağ Taxıl находится по тому же юридическому адресу, что и Qarabağ Taxıl Aqro. До недавнего времени компания входила в состав ОАО Səba.