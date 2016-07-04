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    ​В Азербайджане изучаются предложения общественности в сфере таможни, миграции и социальных выплат

    В опросе могут принять участие все юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Служба помощника президента Азербайджана по экономическим реформам и Центр анализа и коммуникации экономических реформ (ЦАКЭР) проводят очередной онлайн-опрос в целях изучения общественного мнения в связи с проводимыми в Азербайджане экономическими реформами и новыми реформаторскими предложениями. 

    Об этом сообщили Report в ЦАКЭР.

    По информации, участникам опроса предлагается ответить на нижеследующие вопросы:

    1. Какие изменения вы предлагаете внести в таможенное законодательство и администрирование в Азербайджанской Республике?

    2. Какие изменения вы предлагаете внести в трудовое и миграционное законодательства?

    3. Какие изменения вы предлагаете внести в систему социальных выплат?

    В опросе могут принять участие все юридические лица, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и граждане. Для участия в опросе необходимо перейти по следующей ссылке: http://iqtisadiislahat.org/online-application.  

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