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В Азербайджане госструктуры и компании будут ориентированы на местных производителей

В Азербайджане госструктуры и компании будут ориентированы на местных производителей Следующим направлением экономической политики в Азербайджане станет ориентация бюджетных организаций, государственных компаний на местных производителей.
Бизнес
25 апреля 2022 г. 12:45
В Азербайджане госструктуры и компании будут ориентированы на местных производителей
Микаил Джаббаров

Следующим направлением экономической политики в Азербайджане станет ориентация бюджетных организаций, государственных компаний на местных производителей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", которая прошла в Баку и была посвящена "Дню предпринимателей".

"Говоря местные, я имею ввиду источник капитала. Мы бы предпочли, чтобы это были компании с национальным капиталом, но это также могут быть совместные предприятия. Не секрет, что в ряде случаев мы не реализовали эти возможности. В ближайшее время в связи с этим будет начата новая инициатива, флагманом которой станет Государственная нефтяная компания (SOCAR). В настоящее время SOCAR проводит переоценку цепочки создания стоимости, закупок, поставок. По поручению президента Ильхама Алиева эту работу осуществляет Наблюдательный совет, обновленное руководство компании".

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