В Азербайджане еще три субъекта МСБ получили стартап-сертификаты

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты еще трем субъектам МСБ.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты еще трем субъектам МСБ.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, таким образом, число субъектов МСБ, получивших стартап-сертификаты, достигло 39.

Стартап-сертификаты были представлены проектам ООО "Setup" - организация выигрышной викторины посредством веб и мобильного приложения, ООО "Smart Logistics 2021" - мобильное приложение для заказа грузовых машин, ООО "Sakuraz Green Energy" - организация сбора и восстановления литиево-ионных аккумуляторов.

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности на три года с даты получения сертификата.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в KOBİA за стартап-сертификатом. С формой заявки и другими необходимыми документами, а также подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi