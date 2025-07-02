В Азербайджане должникам будет предоставлена отсрочка в 2 месяца для продажи арестованного имущества

В Азербайджане предусматривается комплексное регулирование продажи имущества, подлежащего реализации на основании исполнительного документа, арестованного имущества должника и предмета ипотеки.

В Азербайджане предусматривается комплексное регулирование продажи имущества, подлежащего реализации на основании исполнительного документа, арестованного имущества должника и предмета ипотеки.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении поправок в закон "Об исполнении", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

Согласно документу, в случаях, когда в исполнительном документе определено имущество, подлежащее продаже, после официального вручения уведомления должнику, в том числе после отправки SMS на мобильный номер телефона, зарегистрированный на его имя (физического лица-должника или руководителя исполнительного органа юридического лица-должника) через Электронную информационную систему исполнения, в течение 7 рабочих дней он может обратиться к исполнительному чиновнику для продажи имущества на открытом рынке. При таком обращении исполнительный чиновник в течение 1 рабочего дня принимает решение и предоставляет должнику 2 месяца для продажи имущества. Должник в течение этого срока может продать имущество по цене не менее 80% от стоимости, указанной в исполнительном документе или в отчете оценщика.

Для проведения операций купли-продажи имущества, оформляемых через нотариуса, указанное решение судебного исполнителя направляется из "Электронной информационной системы исполнения" в "Электронную нотариальную информационную систему", и при продаже имущества нотариус переводит денежную сумму, полученную от продажи, с депозитного счета на депозитный счет исполнительной службы.

Платежи по операциям купли-продажи, не оформляемым через нотариуса, перечисляются непосредственно на депозитный счет исполнительной службы.

В случае, если имущество не продано на открытом рынке в течение этого срока, оно выставляется на электронный аукцион.