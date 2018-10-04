В Азербайджане действуют более 300 компаний с грузинским капиталом

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Министр экономики Шахин Мустафаев встретился с послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, Ш.Мустафаев отметил, что политические отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне, сотрудничество достигло стратегического уровня, а отношения основаны на принципах крепкой дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

По его словам, страны сотрудничают в различных областях, включая торговую, энергетическую, транспортную, инвестиционную, гуманитарную и пр.: "Азербайджан и Грузия являются основными участниками крупномасштабных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор. Азербайджан с 2012 года занимает первое место по объему инвестиций в экономику Грузии. В Азербайджане же зарегистрировано более 300 компаний с грузинским капиталом", - сказал министр.

З. Патарадзе подчеркнул значимость взаимных визитов в развитии отношений и поделился своими взглядами на сотрудничество в экономической сфере.