В Азербайджане будут штрафовать за нарушение правил конкуренции

В законопроекте о "Кодексе конкуренции", подготовленном в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, определены механизмы правильного регулирования конкурентной среды в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель главы ведомства Мамед Аббасбейли.
"Документ предусматривает большие штрафы, финансовые санкции в связи с нарушением правил конкуренции, поскольку какая-либо компания может получить большой доход, нарушив конкуренцию. И если к нему будет применен небольшой штраф, нарушения будут продолжаться”.
Напомним, что ”Кодекс конкуренции" ожидается принять до конца этого года.