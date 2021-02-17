В Азербайджане будут штрафовать за нарушение правил конкуренции

В законопроекте о "Кодексе конкуренции", подготовленном в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, определены механизмы правильного регулирования конкурентной среды в Азербайджане.

В законопроекте о "Кодексе конкуренции", подготовленном в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, определены механизмы правильного регулирования конкурентной среды в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель главы ведомства Мамед Аббасбейли.

"Документ предусматривает большие штрафы, финансовые санкции в связи с нарушением правил конкуренции, поскольку какая-либо компания может получить большой доход, нарушив конкуренцию. И если к нему будет применен небольшой штраф, нарушения будут продолжаться”.

Напомним, что ”Кодекс конкуренции" ожидается принять до конца этого года.