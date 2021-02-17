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В Азербайджане будут штрафовать за нарушение правил конкуренции

В Азербайджане будут штрафовать за нарушение правил конкуренции В законопроекте о "Кодексе конкуренции", подготовленном в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, определены механизмы правильного регулирования конкурентной среды в Азербайджане.
Бизнес
17 февраля 2021 г. 15:29
В Азербайджане будут штрафовать за нарушение правил конкуренции
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В законопроекте о "Кодексе конкуренции", подготовленном в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, определены механизмы правильного регулирования конкурентной среды в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель главы ведомства Мамед Аббасбейли.

"Документ предусматривает большие штрафы, финансовые санкции в связи с нарушением правил конкуренции, поскольку какая-либо компания может получить большой доход, нарушив конкуренцию. И если к нему будет применен небольшой штраф, нарушения будут продолжаться”.

Напомним, что ”Кодекс конкуренции" ожидается принять до конца этого года.

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