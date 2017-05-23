В Азербайджане будет создан особый Арбитражный суд

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Аляте предлагается создать особый Арбитражный суд (центр).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международной консалтинговой компании DP World (ОАЭ) по созданию особой экономической зоны в поселке Алят Гарадагского района.

Согласно предложению, в полномочия центра войдет рассмотрение коммерческих и гражданских вопросов.

"Основой станет законодательная база любой страны, которая будет указана в договоре с согласия юридических сторон. Преимущество будет отдано британскому или азербайджанскому праву, однако стороны свободны в выборе любой законодательной базы. В качестве судей могут быть выбраны отечественные кадры (прошедшие подготовку в Британии) или приглашенные из другой страны", - говорится в предложении.