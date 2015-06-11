В Азербайджане будет изменена сумма штрафов за искусственное повышение цен на лекарства

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане за искусственное повышение цен на лекарственные препараты на внутреннем рынке будут предусмотрены штрафы до 50 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономического развития Азербайджана Захид Исаев.

З.Исаев отметил, что подготовлен пакет предложений по внесению соответствующих поправок в Кодекс административных правонарушений: "Для предотвращения искусственного повышения цен на лекарственные препараты подготовлен пакет предложений. Сейчас эти предложения обсуждаются. Если они будут приняты, сумма штрафа увеличится до 50 тысяч манатов".