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    В Азербайджан прибудет государственный министр Великобритании

    Визит торгового посланника в Азербайджан уточняется© Report/ Elshan Baba

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Государственный министр торговли и экспорта в Департаменте международной торговли Великобритании баронесса Рона Элисон Фэрхэд прибудет с визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом сказала журналистам посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

    Дата визита торгового посланника премьер-министра Британии в Азербайджан пока уточняется.

    "Точной информации о визите нет, но мы надеемся, что этот визит состоится в начале следующего года", - сказала Крофтс.

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