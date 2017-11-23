В Азербайджан прибудет государственный министр Великобритании

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Государственный министр торговли и экспорта в Департаменте международной торговли Великобритании баронесса Рона Элисон Фэрхэд прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

Дата визита торгового посланника премьер-министра Британии в Азербайджан пока уточняется.

"Точной информации о визите нет, но мы надеемся, что этот визит состоится в начале следующего года", - сказала Крофтс.