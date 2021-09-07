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В Астрахани состоится Каспийская школа волонтерства

В Астрахани состоится Каспийская школа волонтерства Каспийская школа волонтерства «Меридианы доброй воли» пройдет 8-10 сентября в Астрахани в рамках VI Каспийского медиафорума.
Бизнес
7 сентября 2021 г. 13:13
В Астрахани состоится Каспийская школа волонтерства

Каспийская школа волонтерства «Меридианы доброй воли» будет действовать 8-10 сентября в Астрахани в рамках VI Каспийского медиафорума.

Как сообщили Report в оргкомитете медиафорума, в крупном международном событии примут участие представители Азербайджана, Казахстана и России.

Организаторами проекта выступают политологический центр «Север-Юг», ассоциация «Центр международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия» при поддержке Фонда президентских грантов.

Рабочая программа школы включает ряд мероприятий, посвященных экологическому волонтерству и медиаволонтерству в сфере экологии. В частности, участники получат возможность подключиться к панельным дискуссиям «Лучшие практики и подходы в работе с эковолонтерством сегодня» и «Преодоление ключевых барьеров в добровольчестве в сфере экологии».

В качестве спикеров Каспийской школы выступят руководитель Агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин, заместитель председателя ВОО волонтеров-экологов «Делай!» Ирина Левина, директор Зеленого движения России «ЭКА» Елена Горохова.

В завершение участники Каспийской школы волонтерства посадят цветы на территории Астрахани.

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