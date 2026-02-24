В Астаре изъято около 80 кг марихуаны, замаскированной под салат-латук
- 24 февраля, 2026
- 09:44
Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку транзита через территорию страны крупной партии наркотиков.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, транспортное средство, перевозившее салат-латук из Ирана в Россию транзитом через Азербайджан было подвергнуто тщательной таможенной проверке с применением служебной собаки кинологической службы.
В ходе досмотра в автомобиле была обнаружена марихуана в особо крупном размере, замаскированная под салат-латук и скрытая от таможенного контроля. Общий вес изъятого наркотического средства вместе с упаковкой составил 79 кг 820 г.
По факту проводится расследование.
