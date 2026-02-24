В Астаре изъято около 80 кг марихуаны, замаскированной под салат-латук

Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Бизнес
    • 24 февраля, 2026
    • 09:44
    Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку транзита через территорию страны крупной партии наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, транспортное средство, перевозившее салат-латук из Ирана в Россию транзитом через Азербайджан было подвергнуто тщательной таможенной проверке с применением служебной собаки кинологической службы.

    В ходе досмотра в автомобиле была обнаружена марихуана в особо крупном размере, замаскированная под салат-латук и скрытая от таможенного контроля. Общий вес изъятого наркотического средства вместе с упаковкой составил 79 кг 820 г.

    По факту проводится расследование.

