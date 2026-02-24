DGK 80 kiloqrama yaxın narkotikin İrandan Rusiyaya tranzitinin qarşısını alıb
Biznes
- 24 fevral, 2026
- 09:28
Dövlət Gömrük Komitəsinin Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində növbəti dəfə xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
"Report" komitəyə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Rusiyaya "kahı" yükü aparan nəqliyyat vasitəsinə kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə əsaslı gömrük yoxlaması həyata keçirilib.
Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsindən "kahı" formasına salınaraq gömrük nəzarətindən gizlədilən, qablaşdırılmaları ilə birlikdə ümumi çəkisi 79 kiloqram 820 qram xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:43
Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları keçibEnergetika
09:42
Oğuzda avtomobil ağaca çırpılıb, xəsarət alanlar varHadisə
09:41
Fon der Lyayen və Koşta Ukraynaya səfər ediblərDigər ölkələr
09:40
DMX rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcəkDaxili siyasət
09:39
Foto
Video
Bakının Fəzail Bayramov küçəsinin bir hissəsi təmir olunubİnfrastruktur
09:39
Rusiyalı tennisçi yarışlardan uzaqlaşdırılıbFərdi
09:28
Foto
DGK 80 kiloqrama yaxın narkotikin İrandan Rusiyaya tranzitinin qarşısını alıbBiznes
09:21
Sabah AMEA-da Ramiz Mehdiyevin məsələsinə baxılacaqDaxili siyasət
09:19
Video