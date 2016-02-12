В апреле состоится заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Индия

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ 6-7 апреля в Баку состоится IV заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству Азербайджан-Индия.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

Посол отметил, что для участия в заседании в Баку прибудет делегация под руководством министра торговли и промышленности Индии Нирмалы Ситхараман и представители бизнес-структур: "Возглавляемая госпожой Ситхараман делегация встретится с министром экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багировым. В ходе встречи будут обсуждаться перспективы развития двустороннего сотрудничества в торговой, культурной, транспортной и других сферах".