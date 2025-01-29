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В Анкаре прошел бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан

В Анкаре прошел бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан В Анкаре состоялся бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан, организованный при поддержке министерств торговли Турции, экономики Азербайджана и инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
Бизнес
29 января 2025 г. 16:39
В Анкаре прошел бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан

В Анкаре состоялся бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан, организованный при поддержке министерств торговли Турции, экономики Азербайджана и инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, в подготовке мероприятия также участвовали Союз палат и бирж Турции (TOBB), Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентство по продвижению инвестиций Узбекистана.

В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей из трех стран, представляющих строительную, текстильную, фармацевтическую, пищевую, логистическую и другие отрасли.

В форуме участвовали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр торговли Турции Омер Болат и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

На встрече обсуждались развитие экономического партнерства, перспективы совместных проектов, а также роль Организации тюркских государств (ОТГ) в углублении сотрудничества. Отмечалось, что подписанные в рамках 11-го саммита ОТГ Соглашение о цифровой экономике, Карабахская декларация и создание Турецкого инвестиционного фонда способствуют укреплению экономических связей.

Участники подчеркнули, что Турция является крупным инвестором в экономику Азербайджана. Азербайджанские компании также наращивают инвестиции в Турцию. Турецкие предприятия пригласили активнее участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и воспользоваться предоставленными льготами.

Было отмечено, что объем торговли между Азербайджаном и Узбекистаном продолжает расти, как и транзитные перевозки через Средний коридор. В рамках Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании с капиталом $500 млн реализуются восемь проектов. Символом братства стран стали открытие школы имени Мирзы Улугбека в Физули и швейной фабрики в Ханкенди, построенных при поддержке Узбекистана.

Мероприятие завершилось встречами в формате B2B.

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Версия на английском языке ФотоAnkara hosts Türkiye-Azerbaijan-Uzbekistan Business Forum
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə-Azərbaycan-Özbəkistan biznes forumu keçirilib

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