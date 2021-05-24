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Ужесточение ввоза товаров для личного пользования увеличило таможенные пошлины

Ужесточение ввоза товаров для личного пользования увеличило таможенные пошлины В то же время удельный вес импорта, облагаемого таможенной пошлиной, в общем импорте составил 41%, что на 6% больше соответствующего показателя 2019 года
Бизнес
24 мая 2021 г. 12:09
Ужесточение ввоза товаров для личного пользования увеличило таможенные пошлины
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В прошлом году по таможенным пошлинам в Азербайджане исполнено более 1 млрд 016,6 млн манатов или на 106,6 млн манатов больше (11,7%) против прогноза в 910 млн манатов, что на 92,9 млн манатов или 8,4% меньше по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные, приведенные в законопроекте "Об исполнении госбюджета на 2020 год".

В документе говорится, что основная причина исполнения таможенных пошлин сверх прогноза в том, что фактический годовой импорт превышает показатели уточненного макроэкономического прогноза после пересмотра государственного бюджета. Так, в 2020 году стоимость импорта составила 10 млрд 730,7 млн долларов или на 426,8 млн долларов США больше (4,1%) против 10 млрд 303,9 млн долларов. В то же время удельный вес импорта, облагаемого таможенной пошлиной, в общем импорте составил 41%, что на 6% больше соответствующего показателя 2019 года.

На рост повлияло снижение с 1 000 до 300 долларов США лимита стоимости ввозимых для личного пользования товаров на имя одного и того же физического лица посредством международных почтовых отправлений или почты или карго-компаний в течение одного календарного месяца, в соответствии с постановлением Кабмина согласно изменениям, внесенным Кабинетом министров в "Льготные и упрощенные правила перемещения товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, через таможенную границу физическими лицами", от 21 августа 2020 года.

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