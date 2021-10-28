О нас
Report Georgia
Аудио новости

Узбекистан проявляет интерес к опыту центров МСП в Азербайджане

Узбекистан проявляет интерес к опыту центров МСП в Азербайджане Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов встретился с руководителем Центра экономического анализа и реформ при Администрации президента Узбекистана Обидом Хакимовы
Бизнес
28 октября 2021 г. 09:52
Узбекистан проявляет интерес к опыту центров МСП в Азербайджане

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов встретился с руководителем Центра экономического анализа и реформ при Администрации президента Узбекистана Обидом Хакимовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Встреча состоялась в рамках азербайджанского инвестиционного и культурного саммита в Баку. На встрече была представлена информация о поддержке и услугах, оказываемых KOBİA предпринимателям. Узбекская делегация уделила особое внимание деятельности Домов МСП и центров развития МСП в Азербайджане и выразила заинтересованность в изучении этого опыта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Azərbaycanın KOB evi və KOB inkişaf mərkəzi təcrübəsinə maraq göstərir

Экслюзивные новости

В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
27 октября 2021 г. 15:42
Посол: Египет готов содействовать разминированию Карабаха
Посол: Египет готов содействовать разминированию Карабаха
27 октября 2021 г. 14:54
Критерий нуждаемости в Азербайджане повысят до 200 манатов в будущем году
Критерий нуждаемости в Азербайджане повысят до 200 манатов в будущем году
27 октября 2021 г. 12:57
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
25 октября 2021 г. 18:19
АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений
АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений
25 октября 2021 г. 16:09
Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха
Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха
25 октября 2021 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi