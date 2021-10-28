Узбекистан проявляет интерес к опыту центров МСП в Азербайджане

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов встретился с руководителем Центра экономического анализа и реформ при Администрации президента Узбекистана Обидом Хакимовы

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов встретился с руководителем Центра экономического анализа и реформ при Администрации президента Узбекистана Обидом Хакимовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Встреча состоялась в рамках азербайджанского инвестиционного и культурного саммита в Баку. На встрече была представлена информация о поддержке и услугах, оказываемых KOBİA предпринимателям. Узбекская делегация уделила особое внимание деятельности Домов МСП и центров развития МСП в Азербайджане и выразила заинтересованность в изучении этого опыта.