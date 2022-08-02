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Узбекистан предложил создать международную систему электронной коммерции

Узбекистан предложил создать международную систему электронной коммерции Узбекистан предложил создать международную электронную торговую платформу с Азербайджаном и Турцией.
Бизнес
2 августа 2022 г. 13:58
Узбекистан предложил создать международную систему электронной коммерции

Узбекистан предложил создать международную электронную торговую платформу с Азербайджаном и Турцией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом заявил замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе трехсторонней встречи "Узбекистан-Азербайджан-Турция" в Ташкенте.

Озвучивая основные перспективные направления развития сотрудничества между странами, он отметил, что одним из важных направлений сотрудничества является электронная торговля.

"Предлагаю создать новую платформу электронной коммерции для облегчения доступа к рынкам друг друга. Это позволит производителям из наших стран находить нужные товары по лучшим ценам" - подчеркнул он.

По его словам, у стран есть потенциал для увеличения поставок товаров друг другу. Так, Узбекистан может импортировать из Азербайджана и Турции технику, электрооборудование, нефтепродукты. В свою очередь, республика может поставлять партнерам продукты питания, текстиль, кожу и обувь.

Среди важных направлений партнерства Кудратов назвал также реализацию совместных проектов промышленной кооперации, межрегиональное сотрудничество и обеспечение продовольственной безопасности в регионе.

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