Узбекистан предложил создать международную систему электронной коммерции

Узбекистан предложил создать международную электронную торговую платформу с Азербайджаном и Турцией.

Узбекистан предложил создать международную электронную торговую платформу с Азербайджаном и Турцией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом заявил замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе трехсторонней встречи "Узбекистан-Азербайджан-Турция" в Ташкенте.

Озвучивая основные перспективные направления развития сотрудничества между странами, он отметил, что одним из важных направлений сотрудничества является электронная торговля.

"Предлагаю создать новую платформу электронной коммерции для облегчения доступа к рынкам друг друга. Это позволит производителям из наших стран находить нужные товары по лучшим ценам" - подчеркнул он.

По его словам, у стран есть потенциал для увеличения поставок товаров друг другу. Так, Узбекистан может импортировать из Азербайджана и Турции технику, электрооборудование, нефтепродукты. В свою очередь, республика может поставлять партнерам продукты питания, текстиль, кожу и обувь.

Среди важных направлений партнерства Кудратов назвал также реализацию совместных проектов промышленной кооперации, межрегиональное сотрудничество и обеспечение продовольственной безопасности в регионе.