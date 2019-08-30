Управление SOCAR лидирует по объему экспорта ненефтяной продукции

За июль текущего года объем экспорта в ненефтяном секторе составил 154 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на июльский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По сравнению с июлем прошлого года в 2019 году экспорт в ненефтяном секторе вырос на 32 млн долларов или 26%. Ненефтегазовая продукция, в основном, экспортировалась в Россию - 41 млн долларов. Объемы экспорта ненефтегазовой продукции в Турцию составили 37,9 млн, Швейцарию - 14,8 млн, Грузию – 14,7 млн, Грецию - 6,1 млн долларов.

В августовском выпуске "Обзора экспорта" дан рейтинг основных компаний-экспортеров в ненефтяном секторе. В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора в январе-июле вошли ООО SOCAR Polymer, местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Nine Climate, ООО Global Export Fruits, ООО Caspian Enerji-2020, ООО Baku Steel Company, ООО Sun Food, ООО P-Aqro, ООО Аzerbaijan Sugar Production Association.

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавило список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

В список вошли также ОАО "Азерэнержи", ООО "Азералюминиум", ЗАО AzerGold, ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО CTS-Agro, ПО "Азеркимья", Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн", Государственное агентство по материальным резервам.