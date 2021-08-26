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Украина и Азербайджан начинают реализацию новых проектов

Украина и Азербайджан начинают реализацию новых проектов Украинско-азербайджанская бизнес-ассоциация “Терези” и Офис по продвижению инвестиций при Кабинете министров (UkraineInvest) Украины подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на взаимодействие в сфере привлечения инвестиций в страну
Бизнес
26 августа 2021 г. 19:06
Украина и Азербайджан начинают реализацию новых проектов

Украинско-азербайджанская бизнес-ассоциация “Терези” и Офис по продвижению инвестиций при Кабинете министров (UkraineInvest) Украины подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на взаимодействие в сфере привлечения инвестиций в страну.

По данным Восточно-Европейского бюро Report, меморандум в первую очередь предназначен для укрепления сотрудничества между сторонами для привлечения прямых инвестиций и обмена передовым опытом.

Целью UkraineInvest как независимого консультативного органа является поддержка прямых иностранных инвестиций в Украину и создание имиджа безопасной и привлекательной страны для инвесторов.

Деятельность "Терези" направлена на развитие экономических и предпринимательских связей между Украиной и Азербайджаном и установление экспортно-импортных связей.

На мероприятии было отмечено, что подписание Меморандума является важным шагом не только для сторон, но и для всех представителей бизнеса Украины и Азербайджана, а также способствует реализации новых проектов.

Руководителем Ассоциации является известный азербайджанский активист Джалал Гусейнов.

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Версия на английском языке ФотоUkraine and Azerbaijan launch new joint projects
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna və Azərbaycan arasında yeni layihələrə start verilir

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