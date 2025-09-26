У прибывшего рейсом Санкт-Петербург–Гянджа гражданина Азербайджана изъят метадон
Бизнес
- 26 сентября, 2025
- 10:19
У прибывшего рейсом Санкт-Петербург-Гянджа гражданина Азербайджана изъят метадон.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в ходе проведенных мероприятий сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте обнаружили на таможенном посту в Гянджинском международного аэропорта в сумке одного из пассажиров наркотическое средство метадон в особо крупном размере (355 граммов).
По факту ведется расследование.
