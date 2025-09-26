Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    У прибывшего рейсом Санкт-Петербург–Гянджа гражданина Азербайджана изъят метадон

    Бизнес
    • 26 сентября, 2025
    • 10:19
    У прибывшего рейсом Санкт-Петербург–Гянджа гражданина Азербайджана изъят метадон

    У прибывшего рейсом Санкт-Петербург-Гянджа гражданина Азербайджана изъят метадон.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в ходе проведенных мероприятий сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте обнаружили на таможенном посту в Гянджинском международного аэропорта в сумке одного из пассажиров наркотическое средство метадон в особо крупном размере (355 граммов).

    По факту ведется расследование.

    метадон гражданин Азербайджана рейс Санкт-Петербург–Гянджа
    Sankt-Peterburqdan Gəncəyə gələn Azərbaycan vətəndaşından metadon götürülüb

    Последние новости

    11:41
    Фото

    НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынки

    Финансы
    11:40

    В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием Пашиняна

    В регионе
    11:39

    В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениям

    Внутренняя политика
    11:29

    Елена Кондратенко: В работе международных кастодиальных агентств наблюдаются проблемы

    Финансы
    11:28

    В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеля

    В регионе
    11:23

    Завершен первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктуры

    Другие
    11:11

    В американском штате Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:01

    Азербайджан признан пионером водородного развития в Южном Кавказе и Центральной Азии

    Энергетика
    10:59

    Цены на золото повысились перед выходом данных по экономике США

    Финансы
    Лента новостей