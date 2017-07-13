Турецкая компания изучает рынок Азербайджана

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Турецкий производитель теплоизоляционных панелей Poytherm намерен выйти на рынки Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, Poytherm намерен выйти на рынки обеих стран в 2018 году.

"В этом году мы ожидаем рост нашей компании на 20%. А в 2018 году мы намерены расширить экспортные операции. С точки зрения логистики Азербайджан и Грузия являются наиболее подходящими нам странами. В настоящее время мы проводим в этих странах серьезные рыночные исследования", - отметили в компании.