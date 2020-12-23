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Турция утвердила законопроект о преференциальной торговле с Азербайджаном

Турция утвердила законопроект о преференциальной торговле с Азербайджаном Документ предусматривает создание Совместного комитета, который будет встречаться не реже одного раза в год для рассмотрения прогресса, достигнутого в реализации соглашения
Бизнес
23 декабря 2020 г. 11:38
Турция утвердила законопроект о преференциальной торговле с Азербайджаном

Великое национальное собрание Турции приняло к рассмотрению утверждение соглашения о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном и предоставление полномочий президенту о внесении изменений, связанных с дополнениями к соглашению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Целью преференциального торгового соглашения является снижение или отмена тарифов на ввоз товаров, расширение и поощрение торговли, создание условий для справедливой конкуренции, устойчивого роста торговли.

Документ предусматривает создание Совместного комитета, который будет встречаться не реже одного раза в год для рассмотрения прогресса, достигнутого в реализации соглашения.

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Версия на английском языке Turkey ratifies Preferential Trade Agreement signed with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycanla imzalanan Preferensial Ticarət Sazişi təsdiqlədi

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