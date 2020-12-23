Турция утвердила законопроект о преференциальной торговле с Азербайджаном

Великое национальное собрание Турции приняло к рассмотрению утверждение соглашения о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном и предоставление полномочий президенту о внесении изменений, связанных с дополнениями к соглашению.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Целью преференциального торгового соглашения является снижение или отмена тарифов на ввоз товаров, расширение и поощрение торговли, создание условий для справедливой конкуренции, устойчивого роста торговли.
Документ предусматривает создание Совместного комитета, который будет встречаться не реже одного раза в год для рассмотрения прогресса, достигнутого в реализации соглашения.