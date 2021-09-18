Турция приступает к реализации новой масштабной стратегии экспорта

Турция начинает реализацию новой стратегии экспорта, нацеленной на 17 стран

Турция начинает реализацию новой стратегии экспорта, нацеленной на 17 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Sabah, об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии Ассамблеи экспортеров Турции.

По его словам, приоритетом для страны были поставки продукции на расстояния до 2 000 километров - на них приходилось две трети всего экспорта.

"Сейчас мы реализуем стратегию удаленного экспорта, которая будет сосредоточена на странах, находящихся на удалении до 8 000 километров", - отметил он.

Президент Турции отметил, что план действий будет опубликован в ближайшие дни. Известно, что в рамках этого документа планируется довести объем экспорта в 17 стран до 81,5 млрд долларов США. Эти страны формируют 67% мирового ВВП.

С этой целью, продолжил Эрдоган, будет создан фонд развития экспорта, а Экспортно-импортный банк будет реструктурирован и усилен.

В рамках новой стратегии планируется увеличить количество экспортеров с 95 тыс. до 150 тыс. субъектов, а впоследствии - до 300 тыс.

Объем экспорта за последние 12 месяцев превысил 200 млрд долларов США. В августе этот показатель впервые в истории достиг 19 млрд долларов США. Эрдоган выразил надежду, что в сентябре удастся преодолеть отметку в 20 млрд долларов США.