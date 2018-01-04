Трое студентов Азербайджанского университета туризма и менеджмента пройдут производственную практику в BBF

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Трое студентов Азербайджанского университета туризма и менеджмента (АУТМ) пройдут производственную практику в компании Baku Business Factory (BBF).

Как сообщает Report, студентки IV курса АУТМ по специальности "Менеджмент" Гюльнара Мамизаде, Джамиля Гулиева и студент IV курса по специальности "Маркетинг" Мурад Ганиев во время практики в BBF изучат наряду со Start up маркетинговые исследования, а также вместе с руководителями проектов рассмотрят пути развития проектов.

Практика будет проходить с 22 января по 30 апреля в Инкубационном центре BBF.

Отметим, что производственная практика осуществляется на основе достигнутого соглашения между университетом и BBF.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.