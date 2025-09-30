Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Trendyol - партнер по электронной коммерции Инновационного саммита "INMerge"

    Бизнес
    • 30 сентября, 2025
    • 19:18
    Trendyol - партнер по электронной коммерции Инновационного саммита INMerge

    Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире - Trendyol выступила партнером по электронной коммерции крупнейшего инновационного события региона, Инновационного саммита "INMerge".

    Саммит, организованный PASHA Holding 29-30 сентября, был направлен на развитие инноваций в регионе, создание платформы для обмена идеями и опытом между всеми участниками экосистемы, а также объединение стартапов и инвесторов.

    Во второй день мероприятия при поддержке Trendyol состоялась панельная дискуссия на тему "Восхождение региональных чемпионов: как ведущие игроки электронной коммерции расширяют свое присутствие на международных рынках". Участники панели обсудили особенности работы региональных компаний на разных рынках, их интеграцию в локальные экосистемы и стратегии локализации.

    Руководитель международного развития Trendyol Ирем Чагры Йыландил поделилась стратегией и опытом компании на новых рынках.

    "Мы понимаем ожидания, привычки и предпочтения наших клиентов на каждом рынке, где работаем, и это крайне важно для создания ценных впечатлений.

    Наша цель на рынках, где мы присутствуем, не только увеличить продажи, но и стать активной частью локальной экосистемы, внося вклад в развитие самого рынка. Поэтому главным критерием для нас является не количество стран, где мы представлены, а наличие активной и лояльной клиентской базы, частота их покупок и обратная связь о полученном сервисе. Именно с таким подходом мы работаем и в Азербайджане, где уже привлекли 2,5 миллиона пользователей, что составляет более 20% населения страны", - добавила Ирем Чагры Йыландил.

    Расширяя присутствие в Азербайджане, Центральной и Восточной Европе, Германии и странах Персидского залива, Trendyol сегодня обслуживает более 40 миллионов клиентов через свыше 250 тысяч продавцов. На платформе представлено более 40 миллионов товаров.

    Уже третий год подряд Trendyol принимает участие в саммите INMerge в качестве ключевого партнера и партнера по электронной коммерции.

