Trendyol будет доставлять товары напрямую покупателям

Популярная турецкая платформа электронной коммерции Trendyol будет доставлять продукцию покупателям напрямую, без посредничества карго-компаний.

Популярная турецкая платформа электронной коммерции Trendyol будет доставлять товары покупателям напрямую, без посредничества карго-компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом рассказал президент компании Чаглаян Чятин.

По его словам, с этой целью будут созданы сортировочные центры и склады в странах Европы и Ближнего Востока, которые являются основными рынками сбыта продукции.

“Наша платформа объединяет тысячи продавцов из каждого региона. 75% товаров, которые мы продаем, производятся в Турции. Наша цель состоит в том, чтобы доставлять турецкие товары до двери клиентов в Европе и на Ближнем Востоке. Мы будем вкладывать большие средства в технологическую и логистическую инфраструктуру электронного экспорта этих продуктов, тем самым способствуя союзу производителей и 500 млн клиентов. Для этого на сайт будут добавлены немецкий и арабский языки.

В ближайшие 5 лет мы планируем инвестировать 5 млрд долларов как внутри страны, так и за ее пределами. Мы также рассматриваем покупку компаний за рубежом для этих операций. Некоторые инвестиции мы планируем с нуля. Наши инвесторы также верят в нас и готовы поддержать нас своими инвестициями", - сказал Ч.Чятин.

Он также отметил, что в прошлом году Trendyol осуществил экспорт на сумму 265 млн долларов США. Из них 150 млн долларов были привлечены за счет прямых продаж, а 115 млн долларов - косвенных. Основным направлением экспорта были европейские страны.